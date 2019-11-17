فيديو| ابنة أصالة تتعرض لسؤال محرج من شقيقها بشأن زواجها.. وهذا كان ردها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة لسؤال محرج من شقيقها الأصغر اَدم، أثناء تسجيلها حلقة خاصة من برنامج "إنسايدر بالعربي"، الذي يعرض على قناة دبي.

وقام اَدم باقتحام التسجيل ليسأل شقيقته عن عدم زواجها حتى الاَن، وهو السؤال الذي لم تتوقعه شام، وتعرضت بسببه للإحراج، ولكن المذيعة أصرت على أن تجيب شام عن سؤال شقيقها.

Advertisements

لترد شام بأنها لم تعرف إجابة لهذا السؤال، مؤكدة أنه لم يتقدم أحد لزواجها بعد انفصالها عن زوجها الأول.

يذكر أن شام قامت مؤخرًا بافتتاح عيادة للتجميل، وخضع للعلاج لديها عدد من النجوم بينهم محمد رمضان، وحلا شيحة، ورامي صبري.

وظهرت شام مؤخرًا رفقة والدتها وأشقائها في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية، والذي أحيته النجمة أصالة.