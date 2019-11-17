لاميتا فرنجية مع زوجها وياسمين صبري تنشر صورة جديدة من المالديف.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية صورة لها بإطلالة كاجوال ونظارة شمسية، عبر حسابها على إنستجرام.

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها مع صديقها وديع النجار، وظهرت إليسا بفستان قصير.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وهي تفترش الأرض وبيديها كوب شاي وكيك.

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي صورة سيلفي، عبر حسابه على إنستجرام، داخل سيارته.

لاميتا فرنجية

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نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، عبر حسابها على إنستجرام، صورة مع زوجها، خلال إجازتهما

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة عاصي الحلاني، صورة سيلفي، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة رقيقة كاجوال.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة له عبر حسابه على إنستجرام وهو داخل سيارته.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بفستان قصير.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بفستان أصفر طويل مفتوح في جزر المالديف.

رشا شيحة

نشرت رشا شيحة صورة عبر حسابها على إنستجرام وهي تجلس على السلالم في أحد الشوارع، خلال إجازتها.