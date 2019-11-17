بالفيديو| روبي توضح حقيقة انسحابها من مسرحية "علاء الدين والعفريت" لأحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشفت الفنانة روبي حقيقة انسحابها من مسرحية "علاء الدين والعفريت"، للنجم أحمد عز، والمقرر عرضها لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وقالت روبي في تصريحات خاصة لـ ETبالعربي، إنها لم تتعاقد من البداية حتى تنسحب ، مضيفة أن اختيارها كان مجرد ترشيح من منتج المسرحية مجدي الهواري، ولكنها اعتذرت مع بداية طرح الفكرة لان المسرح يحتاج إلى تفرغ تام.

تصريحات روبي تتعارض مع تصريحات منتج مسرحية علاء الدين والعفريت" المخرج مجدي الهواري الذي نشر صورة تجمعه بروبي والنجم أحمد عز معلنا التعاقد معهما على بطولة العمل، وأعلن لاحقا أن روبي انسحبت من بطولة المسرحية لأسباب مالية وتم التعاقد مع النجمة تارا عماد بدلا منها.

وكشفت الشركة من خلال بيان صحفي أنها رصدت ميزانية ضخمة لإنتاج هذا العرض الضخم، بشكل يليق بالإنتاجات الضخمة التي قدمتها بالفعل، مشيرة إلى أنّ هناك فريقًا متكاملًا سيذهب إلى المسرح الذي يعرض "علاء الدين" في برودواي مدينة نيويورك الأمريكية، لنقل التكنولوجيا والتقنيات التي ينفذ بها العمل هناك، كما سيبدأ العمل على الفور لإعداد الموسيقى وباقي التفاصيل التي ستحتاج إلى جهد كبير جدًّا.