شاهد: أسعار فلكية صادمة لتذاكر حفل أحلام بموسم الرياض تثير الاستياء

أثارت حفلة الفنّانة الإمارتيّة أحلام، والتي ستقام الإثنين المقبل بجامعة الأميرة نوره بالرياض جدلاً واسعًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ بعد أن تمّ الكشف عن أسعار تذاكر الدّخول التي اعتبرها الجمهور مرتفعة جدًا.
وقد شهدت قائمة الأسعار 5 فئات تبدأ بالفضيّ (2500) ريال، ذهبيّ (5000) ريال، بلاتينيّ (7000) ريال، ماسيّ (10000) ريال، ملكيّ(15000) ريال.
وبيّن عدد كبير صدمتهم من تلك الأسعار ووصفوها بالفلكيّة .
من جهة أخرى تشارك الفنانة أحلام وحيدة في ليلة الـ18 من فبراير المُقبل في ختام معرض “أنا عربيّة”، ضمن فعّاليّات موسم الرّياض.
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