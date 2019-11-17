بالفيديو: نور ستازر تعلن وفاة كلبتها وتبكي عليها بكاءا شديدا

أعلنت الموديل واليوتيوبر العراقية، نور ستارز عن وفاة كلبتها ستيلا حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي وتبكي عليها بكاءا شديدا.
والجدير بالذكر أن نور نعيم والشهيرة بنور ستارز، كانت قد شاركت في كليب السلطان للفنان محمد رمضان، كما حققت شهرة واسعة على يوتيوب بفضل قناتها التي تضم أكثر من 13 مليونا، فهي تعد بلوجر شهيرة، تقدم فيديوهات عبر السوشيال ميديا.
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