"ابنة الملك".. ليلى أحمد زاهر تشعل مواقع التواصل

انتشرت صور جديدة لليلى ابنة الفنان أحمد زاهر، أشعلت من خلالها مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
ونشرت ليلى الصور عبر صفحتها على إنستجرام، وهي تحتضن والدها وتقبله، وعلقت على الصور: "ابنة الملك".
وانهالت عليها تعليقات الرواد، منبهرين بجمالها والسن الذي وصلت له، بعد أن شاهدوها صغيرة جدًا في عمرو وسلمى الجزء الثاني.
وقال رواد فيسبوك في تعليقاتهم: "قمر ماشاء الله بقت عروسة، ربنا يحفظك إنتي وأسرتك".
ويشار إلى أن ليلى شاركت في عدة أعمال وهي طفلة من بينها عمر وسلمى وكلبي دليلي وآدم ومحترم إلا ربع.
يذكر أن أحمد زاهر تعاقد مؤخرا على المشاركة في مسلسل البرنس، من بطولة محمد رمضان ومي عمر وغادة عادل، وتأليف وإخراج محمد سامي.
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