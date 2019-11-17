"غزة بتتضرب".. أبرز 6 أغاني ضد العدوان الإسرائيلي

تداول النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاج "غزة بتتضرب"، عددًا من الأغاني لنجوم الفن، الداعمة للقضية الفلسطينية فنيا، وفيما يلي نعرض أبرز هذه الأغاني.

المسيح

" ياكلمتي لفي ولفي الدنيا طولها وعرضها، وفتحي عيون البشر للي حصل علي أرضها، علي أرضها نزف المسيح ألمه، في القدس في طريق الآلام..وفي الخليل رنت تراتيل الكنايس"، كلمات أغنية المسيح لعبدالحليم حافظ، كتب كلماتها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ولحنها بليغ حمدي.

زهرة المدائن

" لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي، لأجلك يا بهيّة المساكن يا زهرة المدائن، يا

قدس يا مدينة الصلاة أصلّي، عيوننا إليك ترحل كل يوم".. كلمات الأغنية الأكثر انتشارًا للفنانة اللبنانية فيروز لحّنها الأخوان رحباني، عقب هزيمة العرب في حرب 1967.

أصبح عندي الآن بندقية

" أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم، إلى ربىً حزينة، كوجه المجدلية، إلى القباب الخضر، والحجارة النبيَّة، عشرين عاماً وأنا أبحث عن أرضٍ وعن هوية".. كلمات أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، ألفها الشاعر نزار قباني، ولحنها محمد

عبد الوهاب.

الحلم العربي

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اشتهر أوبريت الحلم العربي، الصادر في العام 1998، حول حلم الشعب العربي في إقامة الوحدة العربية في اتحاد الوطن العربي، اشتهر في سبتمبر 2000 عقب انتفاضة الأقصى الثانية.

القدس حترجع لنا

أنتج أوبريت "القدس حترجع لنا" في عام 2000، ولحنه الراحل رياض الهمشري، ووزّعه موسيقيًا حميد الشاعري، وشارك فيه أكثر من 35 نجمًا ونجمة، وذلك بعد استشهاد الطفل محمد الدرة.

الضمير العربي

"ماتت قلوب الناس.. ماتت بنا النخوة، يمكن نسينا في يوم.. إن العرب إخوة"،.. كلمات أوبريت الضمير العربي، غنائي جمع أكثر من مئة فنان وفنانة عرب من مغنين وممثلين وغيرهم، تم بثه للمرة الأولى في 27 فبراير 2008، والتي تتحدث عن القضية الفلسطينية.