حماقي يختار حفيظة ويمان في نهائيات ذا فويس.. وسميرة سعيد تخطف الأنظار

اشتعلت الليلة المنافسة، وذلك ضمن نصف الجولة النهائية في الجزء الخامس من برنامج ذا فويس، حيث ابدعت المتسابقة حفيظة فالكو بأداء أغنية إيه هو ده للنجمة نجاة الصغيرة.

واختار النجم محمد حماقي المتسابقة حفيظة فالكوا، وذلك بعد أن دهشت الجميع بصوتها العذب، وإطلالتها الساحرة، بالإضافة إلى يمان الحاج، والتي غنت بطريقة مبدعة، جعلت مدربها حماقي يقف لها.

كما خطفت النجمة سميرة سعيد أنظار الحاضرين، بإطلالتها المغربية الخارقة للجمال، والتي جعلتها متألقة

في حلقة الليلة.

Advertisements

وبرنامج ذا فويس، هو برنامج متخصص لاكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها، وليس شرطًا أساسيًا للاشتراك في المسابقة أن يكونوا المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية

والشهرة.

وتعتمد فكرة البرنامج على خمس حلقات، يختار خلالها كل مدرب الأصوات التي تنال إعجابه دون أن يتمكن من رؤية أصحابها، فهم يجلسون على كراسي لونها أحمر وظهرهم مدار للمتسابقين، إذا أعجبه الصوت، على الفنان أن يضغط الزر الأحمر الموجود أمامه، وهذا يعني "صوتك حلو وأرغب بتدريبك"، حينها يدور الكرسي الجالس عليه المدرب 180 درجة لكي يرى صاحب ذلك الصوت.

وتضم لجنة تحكيم ذا فويس على أربعة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وفي الجزء الخامس من البرنامج يضم كل من النجم راغب علامة، والنجم محمد حماقي، والنجمة أحلام، والنجمة سميرة سعيد.