إلهام شاهين تتحدث عن أسباب جديدة لوفاة هيثم أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها تشعر بحالة من الحزن الشديد بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في سن الشباب.

إلهام قالت إنها تحدثت مع طبيب مقرب لها، وأكد لها أن ما تعرض له هيثم كانت مقدمات ذبحة صدرية، ولو تم نقله للمستشفى بسرعة لتم معالجته، ولكن الحقن والمسكنات زادت حالته سوء.

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الفنانة المصرية أشارت إلى أن آخر مكالمة كانت بينها وبين هيثم تمت منذ عامين عندما اتصلت به لتستعين به لتقديم شخصية في فيلم «يوم للستات»، ولكنه لم يرد على اتصالاتها بعد ذلك، فاستعانت بممثل آخر.

إلهام أشارت إلى أنها تشعر بالذنب وتأنيب الضمير، لأنه كان يجب أن تتصل به وتطمئن عليه، ولا تتصرف كما فعلت.

يُذكر أن هيثم أحمد زكي، كان قد توفي فجر الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته ‏بهبوط حاد ‏في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت ‏تقرير الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية.

الفنان الشاب عانى من متاعب صحية مساء ‏الثلاثاء الخامس من ‏نوفمبر، فشعر بمغص وتقلصات أصابته نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات، ‏خاصة أن في هذا اليوم ‏كان عائدًا من “الجيم”، ومرهق بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي ‏تسببت في إعيائه، ‏ونقله أفراد أمن الكمباوند لأقرب صيدلية، وحقنه الصيدلي حقنتين مسكن آلام.