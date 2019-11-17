الفنانة كوكي بـ«لوك» جديد في أول ظهور بعد الإجهاض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة ميريهان مجدي، الشهيرة بـ “كوكي”، لإجهاض جنينها منذ عدة أشهر، حيث تعرضت لنزيف ونقلت للمستشفى، وتم إجهاض جنينها.

وفي أول ظهور لها في مناسبة اجتماعية بعد إجهاضها، ظهرت كوكي برفقة شقيقتها الفنانة روبي، وشاركت جمهورها بصور من الحفل.

الفنانة المصرية أطلت في الصور بلوك جديد، حيث ظهرت بشعر كيرلي قصير، وتألقت بفستان أسود أنيق، وتزينت بمكياج قوي.

وكانت الفنانة المصرية ميريهان مجدي، الشهيرة بـ”كوكي”، قد كشفت تفاصيل تعرضها للإجهاض داخل أحد المستشفيات.

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وقالت في منشور، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا الحمد لله كويسة، وروحت بس محتاجة أحكي اللي حصل علشان الناس تعرف”.

وأضافت: “أنا دكتوري كان مسافر في الوقت اللي أنا تعبت فيه وجالي نزيف جامد، من ٤ أيام نزلنا روحنا مستشفى الجولف جنب بيت ماما، وعلقولي محاليل بس، وماما تقولهم لازم تتحجز قالولها لا إفرض النزيف قعد أسبوعين هتقعد في المستشفى أسبوعين”.

وتابعت: “المهم روحنا والدم مش بيقف، تاني يوم روحنا تاني، الدكتور قال لازم تتحجز وطلعت برضو محاليل، قعدنا علي كده يومين، آخر يوم الساعه ٢ بليل جالي طلق جامد جدًا ونزيف مش بيقف غرق المكان كلوا، جوزي طلع ينادي الدكاترة.. مفيش لحد ٤ الفجر كل شوية الدكتور جاي الدكتور جاي ومعاملة وحشة جدًا، مع العلم إنها مستشفى خاصة لحد ما أنا خلاص درجة حرارتي عليت جدًا تقريبًا تسمم حمل”.

واستطردت: “جوزي أخدني وروحنا مستشفي تانية وأنا في الحالة دي والنزيف والطلق شغالين مفكروش حتي يبعتولي أي حد يشوف الحالة وحتي مدير المستشفي مكنش موجود ولا أي حد، الممرضة هي بس اللي نزلتني، أنا عاوزه أعرف إزاي أجيب حقي من مدير المستشفى”.