رانيا محمود ياسين: زوجي لا يتدخل في عملي نهائيا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عن حدود تدخل زوجها الفنان محمد رياض في عملها الفني، وكشفت عما إذا كان هو السبب وراء قلة أعمالها الفنية.
رانيا قالت: “ليس لزوجي علاقة بأعمالي نهائيا، ولا يتدخل في اختيار أدواري، لكننا نلجأ لرأي بعض بحكم الخبرات، فأنا استشيره بحكم خبرته وهو يستشيرني بحكم أنني ناقدة جيدة، لكن هذا في حالة إن كان أحد منا مترددا أو قلقا من أمر ما”.
وردت على كل ما يقال بأنه هو السبب وراء قلة أعمالها الفنية لعدم رغبته في عملها بالفن، قالت: “هناك بعض الأشياء الغريبة التي يقولها بعض الأشخاص لي، وهي: “محمد رياض مش عايزك تشتغلي؟”، والحقيقة أنه ليس له أي علاقة بشغلي نهائيًا”.
وأضافت، في تصريحات صحفية: “مابروحش أقوله خد شوف الورق ده، ولا أنا صغيرة عشان حد يمشيني ولا هو صغير عشان حد يمشيه، أنا ممكن أسأله أو أسأل والدتي أو والدي بحكم خبرتهم، ولكن دي مش قاعدة ثابتة”.
ونفت كل مايقال عن عدم رغبتهما في العمل سويا، بقولها: “من المفارقات العجيبة أيضًا أن هناك من أطلق شائعة أننا لا نريد أن نعمل سويًا، وهذا الشيء عار تمامًا من الصحة، فنحن تجمعنا “كيميا” وتعرفنا على بعضنا البعض في العمل”.
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