روبي تكشف سبب اعتذارها عن مسرحية «علاء الدين» مع أحمد عز

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية روبي عن أسباب اعتذارها عن المشاركة في بطولة مسرحية “علاء الدين” بطولة الفنان أحمد عز.
الفنانة المصرية أكدت، في تصريحاتها لبرنامج Et بالعربي، أنها لم تنسحب من المسرحية، بل هي من الأساس لم تتعاقد عليها.
أما عن سبب عدم اتفاقها على المسرحية من الأساس، قالت إن السبب هو وجود تعارض في المواعيد، لافتة إلى أن المسرح يعني التفرغ والتدريبات وهو ما لم يكن مناسب مع مواعيدها.
مسرحية “علاء الدين” من المقرر عرضها ضمن عروض “كايرو شو”، وقد تم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية.
وبعد اعتذار الفنانة روبي عن بطولة المسرحية، وقع الاختيار على الممثلة تارا عماد لتقوم ببطولتها بجانب الفنان أحمد عز، وهي من إخراج مجدي الهواري.
وكشفت الشركة المنتجة للمسرحية أن هناك فريق عمل متكامل سيسافر لأحد عروض بوردواي عن “علاء الدين” في مدينة نيويورك لنقل التكنولوجيا والتقنيات التي ينفذ بها العمل هناك، كما سيبدأ العمل علي الفور لإعداد الموسيقى وباقي التفاصيل التي ستحتاج إلى جهد كبير جدا.
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