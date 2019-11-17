ظهور نادر لشقيقة إسعاد يونس خلال حفل تكريم والدهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرصت الفنانة المصرية إسعاد يونس وشقيقتاها على حضور حفل تكريم والدهن الطيار الحربي الراحل نقيب طيار حامد يونس، في دار القوات الجوية.

إسعاد صعدت على المسرح لتسلم تكريم والدها من الفريق محمد عباس، وظهرت هي وشقيقتاها وهن يحملن درع التكريم وصورة قديمة لوالدهن الراحل.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من حفل التكريم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن سعادتها الشديدة بتكريم والدها الراحل.

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إسعاد كتبت: “شرفت بتكريمي أمس من السيد الفريق محمد عباس في دار القوات الجوية أنا و شقيقاتي بصفتنا بنات الطيار الحربي المرحوم نقيب طيار حامد يونس، تكريم أسعدني جدا لإحياء ذكري والدي الطيار المقاتل الذي فارقنا في سن صغيرة”.

وكانت الفنانة المصرية إسعاد يونس قد تغيبت مؤخرا عن حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards، والذي أقيم على هامش منتدى صناعة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

الإعلامية المصرية بوسي شلبي نشرت مقطع فيديو لتكريم إسعاد يونس خلال الحفل، إلا أن القائمين على الحفل تفاجئوا بعدم تواجدها في القاعة.

إسعاد أكدت، في تعليق على الفيديو، أنها لم تكن تعلم عن هذا التكريم، ولم يصلها دعوة لحضور الحفل، حيث قالت: “والله لم أعلم شيء عن هذا التكريم، ولم تصلني اَي دعوة بهذا الشأن، ألف شكر وعذرًا على هذا اللاظهور”.