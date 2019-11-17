بسنت شوقي توجه تهنئة رومانسية لخطيبها محمد فراج في عيد ميلاده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية الشابة بسنت شوقي تهنئة رومانسية لخطيبها الفنان محمد فراج بمناسبة عيد ميلاده.

بسنت نشرت مجموعة صور جمعتها بفراج، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كانت أولها صورة له من مسلسل “أهو ده اللي صار” والتي ظهر خلالها بشكل متقدم في السن.

الفنانة علقت قائلة: ” من بين كل الصور التي لدينا معًا، تظل هذه الصورة الأولى خاصةً يا حبيبي ... سنكبر كما في الصورة لكن سنظل شبابا في القلب”.

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وهنئته بكلمات رومانسية، بقولها: “ربنا يحققلك كل أحلامك ويارب دايما قلبك يفضل ينبض بالحب والطيبة والحنية والشغف... كل سنة وانت جميل يا قمر أنت”.

وأضافت: “وربنا يدينا الصحة ونفضل ننكش فى بعض.. بحبك يا توأم الروح والشكل يا من تنتمى له روحى ووجدانى وهويتي”.

وكان الفنان المصري محمد فراج قد فاجأ الجميع بإعلان خطوبته على الفنانة بسنت شوقي، وذلك في لقاء تليفزيوني على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث قال: “متشوق لمشاهدة فيلم لما بنتولد، لأنه بتاع خطيبتي”، وذلك في أول إعلان منه عن خطوبته لبسنت شوقي.

وفي أول تعليق لبسنت، أكدت أنها أيضا فوجئت بإعلان فراج خبر خطوبتهما، قائلة: “فوجئت بما قاله محمد فراج في حفل الافتتاح، لم أعرف بما قاله لحظتها لم أكن متواجده بجانبه في هذا اللقاء”.