نانسي عجرم تشع جمالاً وأناقة بالأصفر في حفل بدبي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل غنائي كبير، احيته بمناسبة مرور 25 عاماً على انشاء فندق Royal Mirage في دبي.
نانسي سحرت الحضور بمجرد صعودها على المسرح، حيث اختارت طلّة ناعمة، ارتدت فيها فستان أصفر طويل، أبرز رشاقتها وجمال قوامها، مسدلة شعرها الذهبي بشكل مموج أضفى لها جاذبية خاصة، وهو الـ«لوك» الذي اشعت فيه الفنانة الشابة جمالاً ولاقى اعجاب محبيها.
من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لاحياء حفل غنائي يوم 23 نوفمبر المقبل بفندق Cratos Premium في قبرص.
يُذكر أن نانسي عجرم مشغولة بتصوير الموسم الجديد من برنامج «The Voice Kids» الذي تشارك في لجنة المدربين به إلى جانب النجم المصري محمد حماقي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، في الوقت الذي تستعد فيه لطرح أغنية منفردة جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
على الجانب الشخصي، رُزقت نانسي عجرم فبراير الماضي بـ«ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.
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