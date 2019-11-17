نجوى كرم مبهرة على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمسقط.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نجوى كرم في حفلين غنائيين أحيتهما على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمدينة مسطقط في عمان.

شمس الأغنية اللبنانية حصلت على لقب «سندريلا» في حفلتها الأولى، والتي اختارت لها فستان منفوش براق أبرز جمال خصرها، حمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية وأناقة.

Advertisements

أما الحفلة الثانية، فقد تألقت فيها نجوى بفستان ضيق طويل لامع، حمل توقيع نفس المصمم، حيث نجحت الفنانة على مدى ليلتين في اعادة الشعب العماني لزمن الطرب والفن الجميل بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، كما اعربت الفنانة عن اعجابها بعمان، بتعليق على مقطع فيديو، ظهرت فيه تكتب كلمة في كتاب زائري دار الأوبرا من مشاهير العالم، حيث كتبت: «عقبال ما يكون بلدنا لبنان بعافية تَيْكون مؤهّل ليستقبل فنّانين العالم كلّو ويمضوا على كتاب التاريخ عنّا إنّن مرقوا بهالبلد الحلو».

من ناحية أخرى، تجهز نجوى كرم لإحياء حفل رأس السنة المقرر أن تحييه بإمارة رأس الخيمة في الإمارات، بمشاركة الفنان العراقي وليد الشامي، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات.

كليب «بعشق تفاصيلك» كان آخر ما طرحته الفنانة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.