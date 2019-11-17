حكيم يطرح «سيبونا في حالنا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب والنجم المصري حكيم، فيديو كليب جديد، يحمل اسم “سيبونا في حالنا”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “سيبونا في حالنا” من غناء حكيم، ومن تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي : مركزين في حياتنا أكتر مننا.. مستكترين علينا نعمة ربنا.. عينهم ما مابتسيبناش.. ولا لسانهم رحمنا.. معرفش ليه.. ليه كارهين راحتنا وفرحنا.. سيبونا في حالنا.. سيبونا في حالنا.. عينكم جابت أجلنا.

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وعلى جانب أخر، كانت نقابة المهن الموسيقية، قد أحالت الشكوى المقدمة من منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة ضد الفنان المصري حكيم، مؤخرا، إلى اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقال المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقيب الفنان هاني شاكر أحال الشكوى للبت فيها خلال اجتماع مجلس الادارة، مؤكدا أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة.

وكان منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة قد تقدم بشكوى، مؤخرا، ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.