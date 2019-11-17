تامر مرسي يتعاقد مع العدل جروب على مسلسل لنيللي كريم في رمضان 2020

السبت 16 نوفمبر 2019

عقد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جلسة عمل مع المنتج جمال العدل رئيس شركة العدل جروب مالتي ميديا في صدد التعاون في مشروعات درامية خلال الفترة المقبلة.



وقد تم الكشف عن تفاصيل التعاقد على مسلسل باسم «النصابين» من تأليف عمرو الدالى واخراج احمد مدحت وبطولة النجمة نيللى كريم وآخرين ليتم عرضه في رمضان المقبل.

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ويأتي هذا التعاون بعد إعلان الشركة عن التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي.

وصرح مرسي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

وحول العمل الفني أشارت نيلي كريم، في تصريحات سابقة، أن ''النصابين«الذي يشاركها بطولته آسر ياسين هو مسلسل رومنسي كوميدي من إخراج أحمد مدحت.