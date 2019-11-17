- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ردت ياسمين صبري على فيديو ساخر لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة ياسمين صبري على فيديو ساخر لها، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، من حلقتها التى حلت فيها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.
ياسمين صبري فاجأت جمهورها على تويتر بالتعليق على الفيديو، وذلك عبر إعادة نشره مصحوباً بتعليق: "والله العظيم أنا بحبكم جداً".
على جانب آخر تعد آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري قيامها ببطولة مسلسل "حكايتى" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.
ياسمين صبري
كانت هذه تفاصيل خبر كيف ردت ياسمين صبري على فيديو ساخر لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.