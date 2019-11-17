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كيف ردت ياسمين صبري على فيديو ساخر لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة ياسمين صبري على فيديو ساخر لها، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، من حلقتها التى حلت فيها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

ياسمين صبري فاجأت جمهورها على تويتر بالتعليق على الفيديو، وذلك عبر إعادة نشره مصحوباً بتعليق: "والله العظيم أنا بحبكم جداً".

 

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على جانب آخر تعد آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري قيامها ببطولة مسلسل "حكايتى" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.

 


ياسمين صبري
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