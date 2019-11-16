إنجى المقدم تبدأ تصوير «باب معزول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية إنجى المقدم، تصوير الفيلم القصير “باب معزول” وهو فيلم دراما تشويقي يعتمد على قصص حقيقية، ويعد أول بطولة لفيلم قصيرلها.

وفي نفس السياق تنتظر انجى المقدم عرض فيلمها “رأس السنة” مع النجم إياد نصار من تأليف محمد حفظى والمقرر عرضه فى آخر أسبوع فى شهر ديسمبر المقبل.

وعلى جانب أخر، أحيت الفنانة المصرية إنجي المقدم الذكرى الـ 21 لوفاة والدها الراحل، بمجموعة صور من مراحل عمرية مختلفة جمعتهما.

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إنجي أرفقت الصور بكلمات مؤثرة، عبرت عن افتقادها الشديد لوالدتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “انهارده سنوية أبويا الواحد وعشرين.. واحد وعشرين سنة عدت وعمره ما غاب عن بالى يوم”.

وأضافت الفنانة المصرية قائلة : عاش عمره كله مصدر بهجة وحنية لناس كتير.. كان راجل لذيذ وفرفوش وجدع وطيب ومحب للناس وللحياة. له مواقف كتير وذكريات حلوة كتير مع كل صغير وكبير دخل حياته. فخورة انى بنته و فخورة انى واخدة منه شوية حاجات. الفاتحة و الدعاء”.

والجدير بالذكر أنه يعرض للفنانة إنجى المقدم مسلسل “حواديت الشانزليزية” على شاشة on e، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم على رأسهم إياد نصاروداليا مصطفى ومى سليم ودانا حمدان تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتقدم انجي خلال أحداث المسلسل دورجديد عليها وهي شخصية امرأة لعوب في خمسينيات القرن الماضي.