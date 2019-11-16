كاميلا كابيلو تطلق« Living Proof».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

طرحت النجمة والمطربة الأمريكية كاميلا كابيلو، أغنية سينجل جديدة حملت اسم “Living Proof”، من تأليف جاستين ترانتر وإلكسندرا تامبوسى، ومن إنتاجMattman & Robin.

وفى الساعات الأولى من إطلاق الأغنية لاقى العمل سلسلة من عبارات الإشادة من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء، مؤكدين أن كاميلا كابيلو تقدم نسخة جذابة من موسيقى البوب الحديثة، وهو ما جعلها فى مقدمة نجوم الغناء بالرغم من قصر مدة تواجدها على الساحة الغنائية.

وكان كشف مصدر صحفي، قد كشف لجريدة عالمية، عن أن النجمة الأمريكية الكوبية الشهيرة كاميلا كابيلو، انفصلت عن حبيبها ماثيو هاسي، بعد عام ونصف العام من المواعدة.

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وأضاف المصدر أنه تمت عملية الانفصال بشكل متفق عليه من قِبل الحبيبن السابقين قبل أسبوعين، كما اتفقا أن يبقيا صديقان على الرغم من مُضي كل واحد منهما في طريقه.

وجاءت أنباء الانفصال هذه بعد إطلاق “كاميلا” أجدد أغانيها “Senorita”، والتي غنتها على طريقة الديو مع النجم الوسيم شون مينديس، عبر قناتها في يوتيوب الأسبوع الماضي، حيث لاقت نجاحًا باهرًا، وحصدت 90 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط.

وفي كليب الأغنية، لوحظ وجود كيمياء كبيرة بين الثنائي، وهو أمر أضاف مزيدًا من الحطب على نار إشاعات وجود علاقة غرامية بينهما، وأنه السبب الرئيسي لانفصال “كابيلو” عن “هاسي”