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شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تزور مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
بدأت الفنانة هند صبرى، أمس الأول، زيارة إلى مخيمات اللاجئين الروهينجا في مدينة كوكس بازار في بنجلاديش، وتستمر الزيارة حتى غد السبت، وتُعتبر الزيارة الميدانية الأولى التي تقوم بها «هند» خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمى عام 2010.
ومن المقرر أن تلتقى «هند»- التي تهتم بدعم القضايا الإنسانية، خاصة الجوع حول العالم- خلال زيارتها ببعض الأسر من لاجئى الروهينجا، وسترى بنفسها كيف يعمل البرنامج مع شركائه لدعم هذه الأسر.
وكانت «هند» قد زارت من قبل العمليات التي ينفذها البرنامج في مصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا لتسلط الضوء عليها.
ويعيش ما يقرب من مليون لاجئ روهينجى في مخيمات كوكس بازار، وكان أغلبهم قد وصل من ميانمار منذ عامين، ويدعم برنامج الأغذية العالمى الاحتياجات الغذائية لثمانين في المائة من سكان المخيم من خلال تقديم المساعدات الغذائية المباشرة، إلى جانب تقديم القسائم الإلكترونية، وقد عمل البرنامج على توسيع نطاق مساعداته المقدمة إلى المجتمعات المضيفة للاجئين من خلال تنفيذ أنشطة التغذية المدرسية وتوفير سبل كسب الرزق ودعم التغذية.
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