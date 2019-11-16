سمير صبري ينضم لـ«فالنتينو».. وينتظر موافقة الرقابة لتصوير مسلسل محمد فوزي

السبت 16 نوفمبر 2019

انضم الفنان سمير صبرى إلى أسرة المسلسل الجديد فالنتينو، الذى سيجمعه مجددا بالفنان الكبير عادل إمام بعد أن جمعتهما أعمال سينمائية عديدة منها البحث عن فضيحة والمحفظة معايا واحترس من الخط وغيرها. المسلسل سيكون أول عمل تليفزيونى يجمع بينهما، وبدأ سمير صبرى تصوير مشاهده بالمسلسل منذ أيام بمدينة الإنتاج الإعلامى.

Advertisements

فالنتينو تأليف أيمن بهجت قمر ويشارك فى بطولته دلال عبدالعزيز وداليا البحيرى وحمدى الميرغنى ومن إخراج رامى إمام. فى سياق متصل ينتظر سمير صبرى موافقة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على مشروع مسلسل محمد فوزى، الذى سيعود من خلاله إلى الإنتاج مرة أخرى بعد توقف سنوات طويلة منذ فيلمه دموع صاحبة الجلالة المأخوذ عن رواية للكاتب الصحفى الراحل موسى صبرى، وشارك سمير صبرى فى بطولته كلا من فريد شوقى وسهير رمزى وأخرجه عاطف سالم.

وفى تصريحات صحفيه أكد سمير صبرى أنه حصل على موافقات جميع ورثة محمد فوزى وأنه صور ما يزيد على الـ120 ساعة مع زوجته الفنانة الراحلة مديحة يسرى، وكشفت خلال هذه التسجيلات عن العديد من الجوانب والأسرار فى حياة فوزى، وأضاف: أن سيناريو المسلسل انتهى الكاتب الكبير مصطفى محرم من كتابته وأن سبب التأخير فى تصويره هو اعتذار شركة صوت القاهرة عن المشاركة فى الإنتاج بسبب الظروف المادية الصعبة التى مرت بها الشركة والتى أدت إلى توقفها تماما عن الإنتاج، وأشار إلى أنه أنفق ما يقرب من الـ2 مليون جنيه على العمل فى التحضيرات الأولى له من تعاقد مع أكثر من مخرج رشحته صوت القاهرة لإخراجه ومنهم المخرج خالد الحجر والمخرج الراحل محمد النجار والمخرج عمرو عابدين،

وأضاف: العمل ضخم وسيتناول الجوانب الفنية والشخصية فى حياة فوزى، كما سيضم العديد من الروائع الغنائية التى أبدعها خلال مشواره الفنى، وأوضح أن بطولة العمل ستكون لوجه جديد وأنه عازم على إنتاجه لإيمانه بأهمية تقديم سيرة فنان موهوب ومبدع قدم الكثير للموسيقى والفن العربى وكان سابقا لعصرة ومنتجا ساهم فى تطوير صناعة الأغنية بإقامة استوديو للتسجيلات الغنائية ومصنع للأسطوانات وشرائط الكاسيت وبتأسيس شركة صوت القاهرة.