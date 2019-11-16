شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري الشاب محمد رمضان يوجه رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل

الفنان المصري محمد رمضان

وجه الفنان المصري، محمد رمضان، رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، لإعطائه فرصة المشاركة في موسم الرياض 2019.



ومن المقرر أن يكون حفل محمد رمضان يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

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