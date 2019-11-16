مؤلفة المسلسل المصري «حواديت الشانزليزية»: سعيدة بردود الأفعال عقب عرض الحلقات الأولى للمسلسل

السبت 16 نوفمبر 2019

الكاتبة والسيناريست نهى سعيد

عبرت الكاتبة والسيناريست نهى سعيد، عن سعادتها بردود الأفعال التي تصلها بعد عرض الحلقات الأولى لمسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية».



وقالت «سعيد» إنها توقعت أن يحدث المسلسل جدلا كبيرا ويلفت الانتباه إليه، خاصة مع الغموض الذي يحيط بالأحداث وجريمة القتل، لكن الأمر فاق كل توقعاتها.

وأضافت: «خروج المسلسل بهذا الشكل اللافت يعود لاعتماد المخرج مرقس عادل وشركة سينرجي على أسماء كبيرة ومهمة في عالم الفن، مثل مصممة الأزياء الشهيرة ملك ذو الفقار التي كان لأزيائها دور عظيم في نقل تفاصيل الموضة والأناقة والجمال في هذه الحقبة، وكذلك مهندس الديكور الكبير تامر إسماعيل الذي وضع بصمة تحدث عنها الجميع في ديكورات المسلسل، ولا يمكن أن ننسى الصورة الرائعة والمريحة للعين لمدير التصوير أحمد فتحي».

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وتابعت: «في الحقيقة حالفنا الحظ كثيرا في التعاون مع المخرج الموهوب مرقس عادل الذي أضافت رؤيته الكثير للعمل، ورغبته في الانغراس في كافة التفاصيل أثناء التحضيرات والكتابة انعكست على الشاشة ولاحظها المشاهدين، كما كان توظيفه لكل دور في المسلسل بفكر جديد ومختلف دور كبير في لفت انتباه الجمهور لآداء نجوم المسلسل.. وأتوقع أن يصبح مرقس عادل الحصان الرابح في الدراما خلال السنوات المقبلة».

وعن تعاونهما سويا في أعمال أخرى، قالت: «بالطبع هذا الأمر وارد جدا، بل قد يكون حتميا لأن هناك لغة حوار مشتركة بيننا وأثق كثيرا في رؤيته وامكاناته وأدواته».

ووجهت «سعيد» التحية لشركة سينرجي المنتجة للعمل قائلة إن هذا العمل لم يكن ليخرج إلى النور لولا تحمس كافة القائمين على هذه الشركة للعمل بداية من المنتج تامر مرسي وحسام شوقي المشرف العام على الانتاج والمنتج الفني فتحي إسماعيل، ورغبتهم في تقديم يد العون للمواهب الشابة، ودعمهم طوال الوقت.

كما أكدت الكاتبة على امتنانها للتعاون مع نجوم كبار بحجم إياد نصار وانجي المقدم وداليا مصطفى ومي سليم وادوارد، الذين لم يبخلوا لحظة في تقديم النصائح من خبراتهم الكبيرة، وعلى وجه الخصوص ادوارد الذي كان داعما لهم وسببا محوريا في خروج العمل بهذا الشكل، وكذلك النجوم الشباب مثل أماني كمال وسارة عادل اللتان اجتهدتا واخرجا طاقات فنية رائعة أضافت لدوريهما، وكذلك النجوم القديرة أصحاب التاريخ الفني المشرف مثل فريدة سيف النصر بدور طاطا، وعايدة رياض بدور فردوس، ورباب ممتاز بدور سونا، ومحمد عبدالحافظ بدور السرياقوسي، وليلى عز العرب في دور ميري، وجينا سليم في دور روز وعارفة عبدالرسول في دور أم هاشم، وكذلك كل الفنانين المشاركين كانوا على قدر مسؤولية أدوارهم مثل خالد محروس، لاشينة لاشين، عزوز عادل، دانا حمدان، هاجر الشرنوبي، محمد ناصر، منة جلال، لمياء كرم، مارتينا عادل، ندى عادل، نورا حبيب، أحمد شاهين، وفادي خفاحة، وكل المشاركين في العمل.