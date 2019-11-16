شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار البحريني وحيد الخان: تكريمي في «الموسيقى العربية» شرف كبير ..حوار والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019

الموسيقار البحريني وحيد الخان

كرّم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ28 المايسترو والمؤلف الموسيقى البحرينى وحيد الخان. الطريف، كما يقول «الخان» فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن التكريم له مذاق خاص لأن من سلمته درع تكريمه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، زميلته فى فترة الدراسة، وكشف أنه يجهز لحفل مصرى- بحرينى يُقام بمكتبة الإسكندرية فى فبراير المقبل، وأضاف أن الدور الذى تلعبه دار الأوبرا يجب ألا يرتبط بفكرة التجارة أو البيع التذاكر لأنها تعتبر خدمة ثقافية، لذلك أشعر بالحزن عندما أجدها تستعين بمطرب جماهيرى دون النظر إلى ما يقدمه لمجرد أنها تبحث عن التسويق وأن دورها اكتشاف المواهب وتقديمها. وانتقد مستوى الأغنية المصرية وقال: كيف يصل مستواها ليقول أحد كبار المطربين «يا بنت القلب»، دون أن يكون هناك رادع يقول لهذا المطرب «لا»، حافظ على مستواك، وشدد على أن التأليف الموسيقى ليس من الفنون التى تبيع تذاكر لأن «الناس عاوزة ترقص وتفرفش»، لكن هذا النوع من الموسيقى يجب أن تتبناه جهات أخرى.. وإلى نص الحوار:



■ بدءًا من دعوة تكريمك ضمن الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية.. كيف كان شعورك؟

- تواصلت معى جيهان مرسى، مديرة المهرجان، وأخبرتنى بتكريمى وهى دعوة كريمة من دار الأوبرا المصرية العزيزة على قلبى، أنا أدين لمصر لأننى درست وتأسست موسيقيًا بها وتخرجت فى معهد الموسيقى، وقضيت بها سنوات طويلة، وأعتبر نفسى بين أهلى، وما زاد من سعادتى أن من قامت بتكريمى وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبدالدايم زميلة دراستى وصديقتى على المستوى الشخصى، وبصراحة كانت ليلة جميلة وشرف كبير، تكريم له مذاق خاص، أن أكرم إلى جانب قامات فى حجم الشاعر الكبير فاروق جويدة، محطة مهمة بالتأكيد فى حياتى المهنية، والبحرين احتفت بشكل قوى بهذا التكريم.

■ صف لنا لحظة الوقوف على خشبة المسرح والتكريم.. ما الذى خطر بذهنك من مشوارك الفنى؟

- حينما يتم تكريم مطرب قد يكون ذلك لامتلاكه أسلوبا مميزا فى الغناء أو لإنجاز معين، ولكن أعتقد أن تكريمى جاء لتأسيسى معهد موسيقى فى البحرين خدم العديد من الأجيال المتتابعة، وهو شىء يستحق التقدير، وهو أمر بعيد عن الشو الإعلامى، إضافة إلى أننى حصلت على جائزة الدولة فى البحوث العملية، وأعددت دراسة موسيقية تحليلية هى الوحيدة فى بلدى، وكنت صاحب مبادرة تشييد أكبر استوديو صوت، فى الوقت الذى كانت فيه البحرين لا تحتوى على أى استوديو.

■ العام الماضى شاركت بفاصل موسيقى بمصاحبة أوركسترا القاهرة ضمن المهرجان لماذا لم يتكرر هذا العام؟

- على ما أظن أن مهرجان الموسيقى العربية من أهدافه إلقاء الضوء على النماذج المميزة من الموسيقى وليس من الضرورة أن تكرر نفس الوجوه فى كل عام، والأوبرا قدمتنى العام الماضى، وسيتم ترتيب حفل خاص بى على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا فى وقت قريب إن شاء الله.

■ برأيك هل التأليف الموسيقى حاصل على الاهتمام والمكانة التى يستحقها فى الوطن العربى؟

- إطلاقًا، عكس رؤية الغرب الذين يمتلكون الخبرة، دخول عالم الأغنية الهدف منه كان الشهرة وتحقيق مبيعات ضخمة، وبعد اختفاء الاتحاد السوفيتى ساد عالم الرأسمالية المتوحشة كل شىء بالمقابل، ولهذا السبب أنا «مش مبسوط» أن دار الأوبرا المصرية مبنية على بيع تذاكر الحفلات، يستقطبون مطربا ذا شعبية لبيع تذاكر، ليس هذا هو دور الأوبرا، يجب أن يكون دورها تبنى الثقافة المصرية، وأن تتبنى أعمالا ومواهب، كيف يصل مستوى الأغنية المصرية ليقول أحد كبار المطربين «يا بنت القلب»، ليس هناك رادع يقول لهذا المطرب: «لا، حافظ على مستواك»، وبالعودة للتأليف الموسيقى فهو ليس من النوع الذى يبيع تذاكر، «الناس عاوزه ترقص وتفرفش»، لكن هذا النوع من الموسيقى يجب أن تتبناه جهات أخرى.

■ لكن نموذجا مثل الموسيقار عمر خيرت نجح فى تكوين شعبية رغم كونه مؤلفا موسيقيا وحفلاته داخل وخارج مصر كاملة العدد؟

- أوجه لعمر خيرت سؤالا: هل أنت تعزف ما تريده فى حفلاتك، أم تقدم ما يطلبه الجمهور؟ البرنامج ثابت «الناس عاوزه كده»، لكنه يمتلك الكثير، وجرب أن يقدم هذا وذاك لكن الجمهور اعترض، ارتباط الأمر ببيع التذاكر خطأ، فى أوروبا المؤلفون الموسيقيون حتى فى الدول الفقيرة لهم جمعية تنظم لهم حفلات مختلفة فى عدد من الدول، ولكن الجهات الرسمية العربية للأسف تبنت فكر السوق وهو خطأ كبير.

■ فى حوار سابق لى مع المؤلف راجح داوود أكد أنه مقصر فى حق نفسه بعدم القدرة على تسويق أعماله، هل ترى فى نفسك ذلك؟

- لا، ونعود للتاريخ، المؤلفون الكبار مثل موتسارت وغيره يحتاجون إلى دافع للعمل، لأن تأليف مقطع موسيقى قد يستغرق شهورا وسنين فى بعض الأوقات، مصر تمتلك مؤلفين على أعلى مستوى إذا سنحت لهم الفرصة سيكونون مثل «محمد صلاح»، هناك تقصير تجاههم بالتأكيد.

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■ لماذا لم تفكر فى تكوين علاقات مع صناع السينما فى مصر ودخول عالم الموسيقى التصويرية؟

- التقيت بالفعل مؤخرًا بكتاب سيناريو مصريين، وأنا ضد فكرة أن أعرض نفسى على أحد، لأنى مقتنع أن ذلك يأتى بشكل تلقائى، وهو ما حدث مع أمريكا مؤخرًا، تواصلت معى إحدى الجهات الضخمة لتأليف موسيقى فيلم هوليوودى ضخم أكشف عن تفاصيله قريبًا.

■ ما هو الفارق بين الملحن والمؤلف الموسيقى؟

- كلاهما موهوب، المؤلف شخص موهوب جدًا بالفطرة لكنه ليس لديه علم كاف للتأليف والكتابة الموسيقية، مثل محمد الموجى الكبير، ولكن نجله يحيى دارس للموسيقى لأنه يلحن ويوزع، لكن بشكل عام دائما ما تجد الملحن هو الموهوب وليس المتخصص، والأخير يقوم بالتوزيع، وبين هذا وذاك نجد المؤلف الموسيقى الشجاع من وجهة نظرى لأنه يضيع وقتا كبيرا دون مقابل.

■ ولماذا لم تلجأ للتوزيع الموسيقى؟

- قمت بذلك بالفعل فى بداياتى، وقمت بتوزيع عدد كبير من الأغانى التى لها قيمة إنسانية.

■ كيف ترى الانفتاح السعودى، وهل ستشارك ضمن الحفلات الموسيقية هناك مثل عمر خيرت؟

- بالتأكيد هو شىء إيجابى، لكن تظل مصر لها طعم تانى، الحفلات موجودة فى البحرين والإمارات وعمان وغيرها من الدول، لكن لن تجد ما تقدمه دار الأوبرا المصرية من حفلات للكورال والقانون والجيتار والباليه للأطفال التابعين لمركز تنمية المواهب، هذا ما يميز مصر، السعودية أخذت منحى جديدا، فيما يخص الفن بدأوا بقوة، والآن دخلوا مرحلة التقنين من خلال هيئة الترفيه وهذا أمر رائع، خلال عامين أو 3 ستكون الأمور أفضل، ينظمون حفلات فنية ضخمة على مستوى عال فى منطقة العلا، وهناك تواصل معى لإقامة حفل هناك، لكنه يحتاج لأوركسترا ضخم من أوروبا لأننى أستخدم 85 عازفا على الأقل عكس عمر خيرت فرقته 45 عازفا فقط، وبالتالى فإن تكلفة حفلى ستكون مرتفعة، وتلك هى المشكلة.

■ هل تفضل مدرسة الموسيقى العربية أم الغربية فى التأليف؟

- أنا دارس الاثنتين، والموسيقى المحترف هو الذى يقدم كل شىء، لكن الموسيقى الغربية تخدم أهدافى بنقل البحرين للعالم كله، والغرب لا يقبلون المقامات الشرقية، وقد أقدم بعد فترة على تخت.

■ إذا قمت بتأليف أغنية لأحد المطربين مَن الأفضل بالنسبة لك؟

- أنغام، لأنها متمكنة جدًا وصاحبة إحساس عال جدًا، دارسة، نعانى من مشكلة تأثر المطربين بمسابقات وبرامج المواهب التى تعتمد على السيرك وإبراز المهارات فى أقل وقت، وهذا أمر سلبى، أنغام تعرف متى تقول العرب أو الحلية، وهذا لا يعنى أن مصر لا تمتلك مطربين كبارا، وفى الوطن العربى أتمنى التأليف لأسماء المنور من المغرب.

■ ماذا عن مستقبل المؤلفين الموسيقيين؟

- آن أن يجدوا لأنفسهم عملا آخر، أو أن يؤلفوا ويضعوا مؤلفاتهم فى الأدراج، وهذا يتسبب لهم فى الإحباط لغياب الدوافع.