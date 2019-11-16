راغب علامة: لبنان يحتاج شخصًا مثل محمد بن سلمان لاقتلاع الفساد المطرب اللبناني: «النفايات البشرية» يدافعون عن الفساد

السبت 16 نوفمبر 2019

المطرب اللبنانى راغب علامه

غرّد الفنان اللبناني راغب علامة، عبر صفحته الشخصية على «تويتر»، تزامنًا مع الأحداث الأخيرة التي يمر بها لبنان، واستقالة حكومة سعد الحريري.



وكتب «علامة»، السبت: «بدأت النفايات البشرية بالظهور لأنهم يدافعون عن الفساد ولأنهم حتمًا من جماعة الفاسدين والسارقين الذين وضعوا النفايات في شوارعنا وسرقوا لقمة الفقير ليضعوها في حسابات سرقاتهم! التابعون معروفون من أي صنف، لكن في المكتب عندي يضعونهم في المكان المناسب، أي سلة الزبالة».

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وشدد «علامة»، في وقت سابق، السبت، على أن «لبنان يحتاج لشخص مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لكي يقتلع الفساد الموجود في بلاده».

وقال «علامة»، على هامش حفله في «موسم الرياض»، الخميس: «لم يكن هناك أفسد ولا أسوأ من الإدارات السابقة للبنان»، متمنيًا ألا تذهب البلاد «لحرب أهلية».