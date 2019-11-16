الشاب خالد يثير الجدل بأسعار تذاكر حفل المغرب

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هشام لاشينالأحد 2019/11/17 12:33 ص بتوقيت أبوظبي
الشاب خالد يتقاضى 800 ألف درهم مقابل إحياء الحفل - أرشيفية
تسبب ارتفاع أسعار تذاكر حفل الفنان الجزائري الشاب خالد، والمقرر إقامته بالمغرب 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أنها لن تكون في متناول كل عشاقه.
وحددت إدارة الحفل بمنتجع مزاغان المغربي سعر التذاكر بـ155 دولارًا للدرجة الأولى، و100 دولار للدرجة الثانية، بينما تقاضى ملك الراي مبلغ 800 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل 83 ألف دولار، مقابل تقديم أغنياته خلال الحفل الذي يستمر لمدة ساعتين.
ويواجه الشاب خالد، الذي يحمل الجنسية المغربية بجانب جنسيته الجزائرية، دعوى قضائية من إحدى الشركات المنظمة للحفلات بفرنسا، بسبب امتناعه عن إحياء سهرة فنية بباريس وإخلاله ببنود العقد الذي كان يجمعهما، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للشركة.
وحصد الشاب خالد الشهر الماضي جائزة خاصة من مجلة "جي كيو" المختصة بالأزياء والحياة الاجتماعية، بالتزامن مع حصول اللاعب المصري محمد صلاح على لقب "رجل العام" من نفس المجلة، وقام بإحياء حفل فني في متحف اللوفر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بهذه المناسبة.
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