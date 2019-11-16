منّة شلبي تخوض تجربةً جديدةً هي الأولى في مسيرتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية منّة شلبي، إنها بدأت تصوير مسلسل جديد يحمل عنوان "في كل أسبوع يوم جمعة"، موضحةً أن العمل ينتمي للنوع الرومانسي ويتناول العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار اجتماعي.

وأوضحت منة شلبي، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أن هذه التجربة هي الأولى لها من خلال المسلسلات "العشارية" إذْ يتكوّن المسلسل من 10 خلقات فقط عبر منصة إلكترونية ويقوده إخراجيًا محمد شاكر خضير.

ونوّهت الفنانة المصرية، أن العمل سيخرج من العالم الافتراضي على السوشيال ميديا إلى الواقع الذي يدور بين الرجل والمرأة في علاقتهما الأسرية، بناءً على المعالجة الدرامية للمسلسل والتي قام بها إيام إبراهيم.

وتأتي مشاركة منة شلبي مع آسر ياسين في هذه التجربة بعد نجاحات حققاها سويًا وكان آخرها ظهورهما في الفيلم السينمائي "تراب الماس" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه العام الجاري.

يُذكر أن مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب المصري إبراهيم عبد المجيد، وقام بالمعالجة الدرامية إياد إبراهيم ومن سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر ومن إخراج محمد شاكر خضير.

على صعيد آخر، أعربت منة شلبي عن سعادتها بالتتويج بجائزة فاتن حمامة التقديرية من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ41 المقرّر انطلاقها في الـ20 من نوفمبر الجاري، موضحةً أنها تحمل لإدارة المهرجان كل التقدير لهم بشأن اختيارها لهذه الجائزة التي تُعد الأهم والأبرز في مشوارها الفني.

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وأكّدت الفنانة المصرية أنها ستحضر حفل الافتتاح برفقة والدتها الفنانة زيزي مصطفى، لافتةً إلى أنها انتهت من تصميم فستانها وإطلالتها التي ستكون مفاجأة للجمهور.

ويشهد مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام حدثًا استثنائيًا بوجود 3 ممثلات مصريات بلجان تحكيم المسابقات الرسمية، وهنّ هنا شيحة في آفاق السينما العربية، حنان مطاوع بسينما الغد الدولية، وشيرين رضا لجائزة أفضل فيلم عربي.

ويتزامن مع هذا الاختيار غير المسبوق للسيدات المصريات فى لجان التحكيم إهداء جائزة فاتن حمامة للتميز إلى النجمة منة شلبي صاحبة المشوار العريق فى السينما.

وتأتي هذه الاختيارات بالتزامن مع إعلان المهرجان عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم "5050 في 2020" ليكون المهرجان الأول عربيًا والثاني إفريقيًا الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة "5050 في 2020".