شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيى حفلا غنائيا بعنوان "ليلة عراب الطرب" فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب السعودى محمد عبده يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، حفلا غنائيا، تحت عنوان "ليلة عراب الطرب"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.

ومن المقرر أن يقدم محمد عبده خلال حفله عددا من أغانى وهما "ضنانى الشوق"، و"الأماكن كلها مشتاقة لك"، "عوافى"، "المعازيم"، وين الدليل، يا غافية قومى، أستطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

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يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.