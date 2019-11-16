شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. النجم العالمى نيكي جام يتألق بحفل ضخم لبطولة العالم للدراجات النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم العالمى نيكى جام، حفل نهائيات البطولة العالمية الخاصة بسباق الدراجات النارية الأعرق والأقدم بالعالم GP moto 2019 بمحطته الإسبانية، وسط حضور الآلاف الذين رددوا معه أشهر أغانيه.

وتالق النجم العالمى في الحفل بأغانيه الشهيرة ومنها تى روبارى وكوادرنو والفافور، وذلك في حلبة ريكاردو تورمو فى مدينة فالنسيا، التى تفام عليها البطولة العالمية والتى ينظمها الاتحاد الدولى للدراجات النارية.

بدأت التصفيات النهائية لبطولة GP moto 2019 للدراجات النارية، داخل حلبة "ريكاردو تورمو"، وذلك بالمحطة الإسبانية والتى تستضيفها مدينة فالينسا، لإختيار أسرع الفرق المشاركة بالنهائيات غدًا حيث تصل مدة بطولة الدراجات النارية لما يقرب من 4 أشهر فى عدد من دول العالم ويتم تقليد الفائزين الحاصلين على أعلى نقاط للبطولة فى العالم.

ويشارك في تصفيات اليوم ما يقرب من 40 دراجة ومع نهاية اليوم، سيتم اختيار الأسرع والحاصلين على أعلى نقاط للمشاركة بنهائيات المحطة الإسبانية غدًا وعددهم 20 دراجة.

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وتقام البطولة التى ينظمها الاتحاد الدولى للدراجات النارية في نسختها 71 فى دول مثل للمملكة المتحدة، إيطاليا، اسبانيا، تايلاند، اليابان، ماليزيا، النمسا، المانيا، التشيك، إيطاليا، فرنسا وبعض دول أخرى.