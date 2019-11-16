شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يجسد شخصية "عشماوى" بمسلسل "الاختيار" أمام أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر القائمون على مسلسل "الاختيار - أحمد المنسى"، على الفنان أحمد العوضى ليجسد شخصية "عشماوى"، خلال أحداث المسلسل، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج "سينرجى"، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.

وفى سياق متصل، يعقد حسام شوقى مدير عام شركة "سينرجى" المنتجة للعمل، وأمير كرارة ومخرج العمل بيتر ميمى ودويدار جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل المبدئى للمسلسل، والملابس والشخصات الرئيسية، لاسيما أن المسلسل يكتظ بضيوف شرف عدة، وهو ما يتطلب وقتا فى اختيار الممثلين، فيما يعمل مخرج العمل بيتر ميمى وفريق عمله الإخراجى على معاينة أماكن التصوير للبدء فى التحضير للتصوير مباشرة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

Advertisements

ويسجل المسلسل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.

يشار إلى أحمد العوضى يصور حالياً مسلسل "شديد الخطورة" مع شركة "سينرجى"، ومكون من 7 حلقات، للعرض على منصة watch it، من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام على.