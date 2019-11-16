أحمد العوضى يجسد شخصية "عشماوى" بمسلسل "الاختيار" أمام أمير كرارة

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
ويسجل المسلسل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.
يشار إلى أحمد العوضى يصور حالياً مسلسل "شديد الخطورة" مع شركة "سينرجى"، ومكون من 7 حلقات، للعرض على منصة watch it، من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام على.
أحمد العوضى وأمير كرارة
أحمد العوضى وأمير كرارة
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