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إليسا توجه رسالة إلى صديقها وديع النجار بعد حفلها فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت فيها مع صديقها المصور وديع النجار التى اعتادت الظهور على جمهورها ومتابعيها بصور لهما من وقت لآخر.

على جانب آخر جاءت صورة إليسا فى الوقت التي تتواجد فيه داخل الإمارات وتحديداً مدينة دبي، وقد علقت على الصورة: "الصداقة الحقيقية لا تتلاشى يا صديقى".

 

 

 

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علي جانب آخر تعد آخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

 

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