محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: اختارت الفنانة سميرة سعيد، رضوان الأسمر لاستكمال المنافسة في فريقها، في أولى حلقات العروض المباشرة في "The voice". واشتهر رضوان الأسمر بلقب "البخيل" خلال الحلقة، بعد أن اتهمته أحلام بأنه بخيل في إظهار إمكانيات صوته، خلال أدائه طائر الأشجان لعبدالمجيد عبدالله. كما اختارت كلارا عطا الله، بينما خرج من المنافسة توفيق الكلش، بعد أدائه "النور مكانه في القلوب" لمدحت صالح.

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كانت هذه تفاصيل خبر في "The voice" سميرة سعيد تختار "البخيل" وكلارا وتضحى بـ"توفيق الكلش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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