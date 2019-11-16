بحضور زوجها.. تكريم وفاء عامر عن مجمل أعمالها في افتتاح مهرجان الرباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
افتتحت مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الرباط لسينما المؤلف، بحضور عدد كبير من نجوم المغرب والوطن العربي.
وقد شهد حفل الافتتاح، تكريم الفنانة وفاء عامر عن مجمل أعمالها، وحضر حفل التكريم زوجها المنتج محمد فوزي.
وقد عبرت وفاء عن سعادتها بهذا التكريم من دولة المغرب، مؤكدة أنه لفخرٍ لها الحصول على هذا التكريم من دولة تعرف قيمة الفن والثقافة.
يذكر أن الدورة ال 24 لمهرجان الرباط لسينما المؤلف ستشهد عرض أكثر من 70 فيلما تمثل دولا من مختلف القارات، واختارت اللجنة المنظمة 15 فيلما سيتنافسون للفوز بجائزة الحسن الثاني "الجائزة الكبرى للمهرجان".
ويترأس لجنة تحكيم المهرجان المخرج الأمريكي هايلي جريما صاحب TEZA الحاصل على جائزة لجنة تحكيم بمهرجان فينيسيا، وتحتفي هذه الدورة بمئوية المخرج Jean Rouche الذي أعطى للسينما الوثائقية نبلها وقيمتها العلمية والتاريخية.
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