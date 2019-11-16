رامي إمام يرد على شائعات وفاة والده بفيديو من الـ"لوكيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر المخرج رامي إمام فيديو عبر حسابه على إنستجرام، يظهر فيه والده الفنان الكبير عادل إمام.
وظهر رامي إمام في الفيديو، وهو يقول: "أنا في اللوكيشن، بصوا مين جمبي"، ليظهر الفنان عادل إمام وهو يقرأ في السيناريو، وواصل رامي: "بيذاكر ويحفظ، مفاجأة".
وكان شائعات قد انتشرت عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وبعضها وصل للترويج لوفاته خلال الأيام الماضية.
يذكر أن الفنان الكبير عادل إمام يواصل تصوير دوره في مسلسل "فلانتينو" لعرضه في رمضان 2020، بعد أن تم تأجيله من العام الماضي، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام.
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