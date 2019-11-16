محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
اختار محمد حماقي حفيظة فالكو، ويمان الحاج، لاستكمال المنافسة في فريقه، في برنامج "The voice".
وبهذا غادر المتسابق المصري أحمد عبدالعزيز البرنامج، في أولى حلقات مرحلة العروض المباشرة.
كان حماقي قد أنقذ المتسابق المصري أحمد عبدالعزيز بعد أن اختارت الفنانة سميرة سعيد المتسابق رضوان الأسمر من المغرب، وضمه إلى فريقه، ليتأهل للعروض المباشرة.
كان المتسابق أحمد عبدالعزيز قد غنى "يا تري" لبهاء سلطان، بينما غنت المتسابقة المغربية حفيظة فالكو أغنية "عيون القلب" لنجاة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أولى حلقات العروض المباشرة بـ"The voice".. حماقي يختار حفظية ويمان ويضحى بمتسابق مصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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