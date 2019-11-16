يتصدره فتحي عبدالوهاب.. طرح أفيش جديد لـ "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
كشفت الشركة المنتجة لفيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، عن أحد الأفيشات الجديدة للفيلم، وذلك ضمن الحملة الترويجية للعمل الذي تقرر عرضه يناير 2020.
وتصدر الأفيش الجديد الفنان فتحي عبدالوهاب، وظهر عبدالوهاب على الأفيش داخل أحد المعابد الفرعونية.
وعلق فتحي عبدالوهاب على الأفيش الذي نشره عبر حسابه على "إنستجرام"،: "خالد.. لص بغداد 2020".
يذكر أن الفنان محمد إمام، قد أعلن أمس الجمعة عن طرح البرومو الدعائي الأول للفيلم خلال هذا الأسبوع.
فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينه خليل، أحمد العوضي، أحمد رزق، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن "توتا " وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز، سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
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