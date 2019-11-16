محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
احتفل مجموعة من أصدقاء الفنان خالد سليم، بعيد ميلاده، مساء أمس بأحد الكافيهات.
ونشر الفنان أمير شاهين، صورًا من الحفل عبر حسابه على "إنستجرام".
كشفت الصور عن حضور عدد كبير من أصدقاء خالد سليم الفنانين، بينهم حلا شيحة، وشيري عادل، ونسرين أمين، وريهام حجاج، ونجلاء بدر وزوجها، وداليا البحيري وزوجها، والمخرجة منال الصيفي، واَخرون.
يذكر أن خالد من مواليد 6 نوفمبر 1975.
يعرض لخالد سليم حاليًا مسلسل "بلا دليل"، بمشاركة الفنانة التونسية درة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم حلا شيحة وشيري عادل.. أصدقاء خالد سليم يحتفلون بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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