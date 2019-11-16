الفن في أسبوع| فنان يعلن شفاءه من السرطان وفسخ خطوبة تامر عاشور وحالة نفسية سيئة للفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة باستقالة أحمد شاكر، وتفاصيل آخر مكالمة بين هيثم زكي وخطيبته، وفسخ خطوبة تامر عاشور، وغيرها

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

أحمد شاكر يكشف لـ"الخليج 365" أسباب استقالته من المسرح القومي ومفاجأة نقله لـ"الحديث"

قال الفنان أحمد شاكر أنه تقدم باستقالته قبل قرار نقله إلى رئاسة المسرح الحديث، الذي تم دون أي تشاور معه، وينتظر الرد على استقتاله.. إليكم التفاصيل

تامر عاشور يعلن فسخ خطوبته

أعلن المطرب تامر عاشور، انفصاله عن خطيبته دارين حلمي، بعد ارتباط دام شهرين فقط.. إليكم التفاصيل

‪ مستند| مؤلف فيلم "براءة ريا وسكينة" يتهم صناع مسرحية "ريا وسكينة تاني" بسرقته

قدم المؤلف أحمد عاشور، مؤلف فيلم "براءة ريا وسكينة" شكوى رسمية إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، اتهم فيها صناع مسرحية "ريا وسكينة تاني"، المؤلف والمنتج مصطفى سالم والمخرج حسام الدين صلاح، بسرقة فكرة فيلمه، الذي شرع في تصويره المخرج عبدالقادر الأطرش.. إليكم التفاصيل

"باى باى cancer".. زكي فطين عبدالوهاب يعلن عن خبر سار

نشر الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" منشورا، يعلن به عن خبر سار لمحبيه.. إليكم التفاصيل

Advertisements

حوار| ابنة هند رستم: "والدتي فضلت دكتور فياض على رشدي أباظة

الخليج 365 حاور بسنت رضا، ابنة النجمة الراحلة هند رستم.. إليكم التفاصيل

بكاء سهير شلبي ومفاجأة أشرف زكي.. أبرز لقطات حفل كتاب ممدوح عبدالعليم (صور)

أطلقت الإعلامية شافكي المنيري كتابها "أيام في بيت المحترم"، عن قصتها مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم مع دار "نهضة مصر" للنشر بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسياسة.. إليكم التفاصيل

خاص| أحمد الفيشاوي يعاني من حالة نفسية سيئة لهذا السبب

قالت الفنانة الكبيرة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنان أحمد الفيشاوي يعاني من حالة نفسية سيئة للغاية.. إليكم التفاصيل

إيهاب فهمي يكشف حقيقة وفاة هادي الجيار

نفى الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، شائعة وفاة النجم الكبير هادي الجيار.. إليكم التفاصيل

"الناس خايفة تسلم عليا".. رامي جمال يعلن إصابته بـ"البهاق"

كشف المطرب الشاب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده.. إليكم التفاصيل

فيديو| المخرج كريم إسماعيل يكشف تفاصيل جديدة لآخر محادثة جمعت هيثم زكي وخطيبته

حكى المخرج كريم إسماعيل تفاصيل المكالمة الأخيرة، التي جمعت هيثم أحمد زكي، وخطيبته إنجي سلامة قبل وفاته.. إليكم التفاصيل