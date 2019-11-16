"ختم النمر".. أحمد صلاح حسني يكشف عن عمله المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن مسلسله المُقبل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر حسني، منشورًا مكتوبًا عليه "ختم النمر"، وعلق: "مسلسل ختم النمر، إنتاج شركة سينرجي وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج .. ادعو أن شاء الله بالتوفيق"

ومن المقرر أن يشهد المسلسل الجديد أولى بطولات أحمد صلاح حسني في الدراما التليفزيونية.

وخاض أحمد صلاح حسني السباق الرمضاني السابق، بمسلسلي "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، و"لاَخر نفس" لياسمين عبدالعزيز.