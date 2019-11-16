محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن مسلسله المُقبل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".
ونشر حسني، منشورًا مكتوبًا عليه "ختم النمر"، وعلق: "مسلسل ختم النمر، إنتاج شركة سينرجي وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج .. ادعو أن شاء الله بالتوفيق"
ومن المقرر أن يشهد المسلسل الجديد أولى بطولات أحمد صلاح حسني في الدراما التليفزيونية.
وخاض أحمد صلاح حسني السباق الرمضاني السابق، بمسلسلي "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، و"لاَخر نفس" لياسمين عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر "ختم النمر".. أحمد صلاح حسني يكشف عن عمله المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.