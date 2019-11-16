بالفيديو| أجرت عملية جراحية.. شيرين تكشف سبب غيابها الفترة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشفت النجمة شيربن عبدالوهاب عن إجرائها عملية جراحية بالبطن، خلال الفترة الماضية، مما تسبب في اعتذارها عن العديد من الحفلات الغنائية.

وقالت شيرين، في تصريحات صحفية عقب حفلها الأخير بالسعودية، إنها لم تكن تتوقع أن تغني بهذه الطريقة في الحفل، خاصة أنها أجرت عملية جراحية صعبة في منطقة البطن منذ 6 أسابيع، ولكنها سعيدة بالنتيجة التي وصلت إليها الاَن.

وكانت شيرين قد قدمت حفلاً ناجحا ضن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعد غياب عدة أشهر عن الحفلات.