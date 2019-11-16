بالفيديو: شيرين عبدالوهاب تكشف مفاجأة عن بطل فيلمها الجديد

قالت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إنها بدأت التحضير لفيلمها السينمائي الجديد، موضحة أنه سيكون إنتاجًا مشتركًا بينها وبين المنتج المصري وليد منصور.

وأضافت شيرين في لقاء تلفزيوني أن بطل الفيلم أمامها سيكون وجهًا جديدًا لم يتم الاستقرار على اختياره بعد، منوهة إلى أن الدور الذي يقدمه هو دور فنان أنهى حياته الفنية فيسمع صوتها ويقدمها للجمهور.

وأكدت أن عودتها للسينما مجددًا بعد غياب 16 عامًا جاءت لأنها لم تدخل السينما سابقًا بطريقة صحيحة، لافتًة إلى أن نجاحها في مسلسل ”طريقي“ ساعدها على هذه الخطوة متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وأشارت إلى أنها أخذت خبرة كبيرة من مسلسل ”طريقي“ الذي كان مخططًا أن يتم تصويره في عامين ولكنها قامت بتصويره في ستة أشهر، لافتًة إلى أن عودتها من باب السينما تأتي لأنها تحتاج أن يكون لها أعمال في السينما.

من جهة أخرى، أعربت شيرين عن سعادتها بحفلها الغنائي الذي أحيته ضمن ”موسم الرياض“ الخميس الماضي، موجهة الشكر إلى هيئة الترفيه السعودية وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ، بسبب المجهود المبذول في موسم الرياض، منوهة إلى أن المسرح له رهبة كبيرة وأن الفنان مهما بلغ من العمر ستظل لديه هذه الرهبة.

واستطردت الفنانة المصرية أن غالبية الحفلات التي تقدمها تلقى بها ترحيبًا كبيرًا من جمهورها وتشعر بحبهم مبينة أنها غنت باللهجة الخليجية في موسم الرياض بعدما قامت ببروفات عديدة على أغنية ”الحب خدعة“، وقالت ”بحب أتعلم كل يوم حاجة جديدة مبشبعش“.

وتحدثت عن المعجب الذي ظهر معها على مسرح في موسم الرياض وقبلت يديه فقالت ”هو من سويسرا ويدعى هربرت ويحرص دومًا على حضور حفلاتي في كل دول العالم، وبيجبلي أحسن أنواع الشيكولاتة وأنا متعودة على كوفرتينا، ويعاملني كأني طفلة“.

وعن طقوسها بعد الحفلات، قالت إنها تلجأ دائمًا إلى التسبيح كثيرًا كما أنها تحرص قبل وبعد الحفلات التي تحييها على أكل كميات هائلة من الفراولة والشيكولاتة الغامقة ”الدارك“، وذلك لتحسين حالتها المزاجية.

وأشارت إلى أنها التقت تركي آل الشيخ لأول مرة في السعودية على هامش حفلها واتفقت على إحياء حفلين جديدين للجمهور السعودي قريبًا.