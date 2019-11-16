شاهد: موقف طريف لملحم زين في تظاهرات لبنان

من المعروف أن المتظاهرون في لبنان يقطعون عدة طرق احتجاجًا على الحكومة والوضع الاقتصادي، ومن بين تلك الطرق «جسر الرينغ».

ورصدت الكاميرات ملحم زين الذي كان يعبر الطريق، وفي لافتة طريفة قرر المتظاهرون فتح الطريق للفنان اللبناني بل وقاموا بالغناء له ولنجله في السيارة.

وقام آخرون بالتقاط صور السلفي معه والسلام عليه والهتاف له مطالبين إياه بالنزول والتظاهر معهم، ليتركوه بعدها يعبر فاتحين الطريق أمامه.

وقال ملحم: ” أنا من هالناس، وما فيني أكون ضدهم، قد ما يكون في خوف على الوضع الأمني لكن ذلك لا يلغي مطالب الناس ومطالب الشباب العاطلة عن العمل، بس بأكد على السلمية وبأكد على محبة الجيش، وبأكد على عدم الشتم والمسبات “.

وأضاف زين: ” مطالبنا واضحة ردولنا المصاري وروحوا “.