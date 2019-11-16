فيديو.. مدحت صالح يهدي عايش وحدك لهيثم أحمد زكي

طرح النجم مدحت صالح أغنية بعنوان عايش وحدك آهداء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية عايش وحدك من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد.

يشار إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي انتقل إلى جوار ربه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ 35 عامًا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وأقيم عزاء الراحل هيثم أحمد زكي يوم السبت الموافق 9 الماضي، من شهر نوفمبر الجاري، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وحرص عدد كبير من من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة على حضور.

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وكان فيلم "الكنز 2"، هو آخر أعمال الفنية للنجم الراحل هيثم أحمد زكي، والفيلم من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، هيثم

أحمد زكي، أحمد رزق، أحمد صيام، نهى عبادين، رمزي لينر، أحمد مالك، محمد محمود عبدالعزيز، سارة عبدالرحمن، الشحات مبروك، جمال عبدالناصر، جميل برسوم، محيي إسماعيل، عبدالعزيز مخيون.

وتدور أحداث الفيلم في تواصل لما انتهى إليه الجزء الأول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

يذكر أن النجم مدحت صالح طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان بنت القلب، ويحتوي الألبوم على 11 أغنية، ومن بينهم تعرفي، زي ما أنت عايز، عليك إحساس، براحتو، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.