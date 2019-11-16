نهال عنبر للوفد: النقد الصحفي يكون لأدوار الفنان وليس لشخصيته

أكدت النجمة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، أن النقد الصحفي يكون مبنيًا على الأعمال الفنية فقط، وليس لمهاجمة شخصية الفنان ذاتها، حتى يكون النقد الصحفي بناء.

وقالت النجمة نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ "الوفد" يجب أن يشمل النقد الصحفي الجزء الفني الخاص بالعمل الدرامي أو السينمائي فقط، دون انتقاد شخصية الفنان الحقيقية.

صور.. نهال عنبر في كواليس

حكايتي

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يذكر أن النجمة نهال عنبر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "حكايتي"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كلًا من ياسمين صبري، احمد بدير، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، جمال عبد الناصر، إدوارد، إسلام جمال، هنادي مهني، أحمد حاتم، سارة التونسي، أحمد جمال

سعيد، تامر شلتوت، سارة نخلة، ناهد رشدي، دنيا المصري، جميل برسوم، هبة عبد الحكيم، حنان العربي، عبير منير، خلود عز، كنزي هشام، علي الشامل، فيروز العوضي، عيد أبو الحمد، محمد الشوربجي.

وتدور أحداث المسلسل حول الفتاة داليدا، والتي تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدتها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدها حول إجباره على التنازل عن حقوقه وميراثه، فتسافر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة وتنطلق الأحداث في إطار من التشويق الدرامي المثير.