شارموفرز يحتفل مع طلاب جامعة طنطا لأول مرة

يحيي باند شارموفرز حفلًا غنائيًا ضخمًا لشباب لأول مرة في استاد جامعة طنطا.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً، يوم الخميسالموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري.
وتتراوح سعر التذاكر بين 150 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.
يذكر أن باند شارموفرز طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان انفصام، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: (كوكب 2)، (ريلاشن شيب)، (زامبا).
كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب، حيث تخطى حاجز المليون نسبة مشاهدة.
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