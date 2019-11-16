غيتس يزيح بيزوس ويتربع على عرش أغنى رجل بالعالم

عاد بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، الجمعة، ليتربع على عرش أثرياء العالم بعد إزاحة جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، عن هذا المركز.

ووفقا لمؤشر بلومبيرغ لمليارديرات العالم، فإن ثروة غيتس تبلغ 110 مليارات دولار.

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وتمكن غيتس من الوصول إلى هذا المركز بعد أن ارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 48 بالمئة تقريبا العام الجاري، الأمر الذي دفع بقيمة ما يملكه في الشركة للارتفاع بالإضافة إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نالت شركة مايكروسوفت عقدا للحوسبة السحابية مع وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بقيمة 10 مليارات دولار كانت تتنافس فيها مع شركة أمازون.

على الصعيد الآخر، فقد اضطر بيزوس العام الجاري إلى التنازل عن قسم كبير من أسهمه في شركة أمازون كتسوية في قضية طلاقه من زوجته ماكينزي بيزوس بعد زواج دام 25 عاما، وتبلغ ثروته الحالية 108.7 مليار دولار.