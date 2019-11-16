أسعار تذاكر حفل أحلام تثير غضب جمهورها بشكل كبير

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 09:55 مساءً - تسبب الإعلان عن أسعار تذاكر حفل الفنانة الإماراتية أحلام في موسم الرياض، ضمن فعاليات معرض “أنا عربية”، في موجة غضب واسعة بين السعوديين، وذلك نظرا لارتفاع سعرها بشكل كبير.

حيث جاء أقل سعر تذكرة في الحفل 5 آلاف ريال سعودي، بينما حجز مقعد ملكي سيكلف 15 ألف ريال سعودي، وهو ما أثار استياء عدد كبير من الجمهور، وتسائلوا عن أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الحفل بهذا الشكل.

ومع موجة الغضب التي انطلقت من قبل السعوديين، اضطرت الشركة المنظمة لحفل الفنانة الإمارتية إلى تخفيض ثمن التذكرة 50 %، لتبدأ من 2500 ريال سعودي بدلا من 5 آلاف ريال سعودي.

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يُذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام يُعرض لها حالياً برنامج The Voice الذي تشارك في لجنة المدربين به إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي، النجم اللبناني راغب علامة، بالإضافة للديفا المغربية سميرة سعيد.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد كشفت مؤخرا إنها خسرت 20 كيلو جرام من وزنها، لافتة إلى أنها خضعت لنظام غذائي قاسي جعلها تفقد وزنها.

أحلام أكدت أنها اصبحت حاليا لا تشتهي الطعام، كما أنها لا تشتهي الشيكولاتة التي كانت تعشقها، لافتة إلى أنها تنوي خسارة 3 كيلوجرامات إضافيين.