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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري عمرو يوسف يقترب من «خالد بن الوليد» والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
الفنان المصري عمرو يوسف
اقترب الفنان عمرو يوسف من بطولة المسلسل التاريخي «خالد بن الوليد» والذي تنتجه شركة سينرجي وهو من تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
وجدير بالذكرأن هناك جلسات عمل جمعت عمرو يوسف مع شركة الإنتاج من أجل الاتفاق على بطولة المسلسل، وأصبح هناك اتفاق شبه نهائي بأن بطل المسلسل هو عمرو يوسف.
يذكر أن شركة «سينرجي» ترصد ميزانيه ضخمة من أجل مسلسل «خالد بن الوليد» لتقديمه في رمضان المقبل ٢٠٢٠.
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