الفنان المصري عمرو يوسف يقترب من «خالد بن الوليد»

السبت 16 نوفمبر 2019

الفنان المصري عمرو يوسف

اقترب الفنان عمرو يوسف من بطولة المسلسل التاريخي «خالد بن الوليد» والذي تنتجه شركة سينرجي وهو من تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

Advertisements

وجدير بالذكرأن هناك جلسات عمل جمعت عمرو يوسف مع شركة الإنتاج من أجل الاتفاق على بطولة المسلسل، وأصبح هناك اتفاق شبه نهائي بأن بطل المسلسل هو عمرو يوسف.

يذكر أن شركة «سينرجي» ترصد ميزانيه ضخمة من أجل مسلسل «خالد بن الوليد» لتقديمه في رمضان المقبل ٢٠٢٠.